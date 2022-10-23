Які можливості визвольного просування ЗСУ - оцінки експертів

Збройні сили України можуть досягти великих успіхів на полі бою протягом наступних двох місяців.
Військовий експерт, полковник Сергій Грабський, говорячи про завдання-мінімум, зазначив, що технічно до 2022 року Україні потрібно зламати опір росіян у двох ключових точках – Сватове та Снігурівці.
Так, Снігурівка, яка знаходиться на адмінрубіні між Миколаївською та Херсонською областями – це важливий опорний пункт росіян.. Після втрати міста ворожа оборона на правому березі Херсонської області розвалюється за принципом "доміно". Таким чином, деокупація Снігурівки відкриває ЗСУ прямий шлях для звільнення Херсона.
У матеріалі наголошується, що одна частина українських військ уже перебуває на підступах до цього так званого "снігурівського виступу" на території Миколаївської області. Їм фактично на зустріч рухається друге угруповання - лівим берегом Інгульця з району Давидова Брода.
У разі визволення Сватове ЗСУ перерізає комунікації росіян, які зараз забезпечують оборону супротивника на лінії Троїцьке - Кремінна. Крім того, ми виходимо на оперативний простір, щоб просуватися далі на півночі Луганської області.
Грабовський пояснив, що таким чином українська армія виходить на інший напрямок – на лінію Новопсков – Старобільськ – Новоайдар. Якщо далі ЗСУ прорветься на Старобільськ, у росіян виникнуть великі труднощі у сєвєродонецькій агломерації. А на південь від Новоайдару йде пряма дорога на Щастя – це, можна вважати, околиця Луганська.
За його словами, третій перспективний напрямок - кидок на Мелітополь та Бердянськ.
Якщо ж на той час ЗСУ зачистять правий берег Дніпра в Херсонській області, то вороже угруповання на півдні буде зовсім поганим.. Опинившись у півокруженні, в окупантів не буде іншого логічного виходу, як відступати до Криму.
Нагадаємо, офіційні особи США вважають, що протягом наступних 1,5 місяця ВСУ матиме можливість просунутися вперед на Донбасі і повернути Херсон.
Нагадаємо, аналітики ISW зазначали, що Росія може продовжувати готувати операцію під "чужим прапором" з руйнування греблі Каховської ГЕС, в якій має намір звинуватити Україну.
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