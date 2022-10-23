Які можливості визвольного просування ЗСУ - оцінки експертів

Збройні сили України можуть досягти великих успіхів на полі бою протягом наступних двох місяців.

"До кінця року ми цілком здатні, по-перше, завершити операцію зі звільнення Харківської області. Цілком можливо вибити супротивника з правого берега Дніпра в Херсонській області. І до кінця зими, на мою думку, ми можемо повернути принаймні північну частину Луганської області", - вважає експерт Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк.

Військовий експерт, полковник Сергій Грабський, говорячи про завдання-мінімум, зазначив, що технічно до 2022 року Україні потрібно зламати опір росіян у двох ключових точках – Сватове та Снігурівці.

Так, Снігурівка, яка знаходиться на адмінрубіні між Миколаївською та Херсонською областями – це важливий опорний пункт росіян.. Після втрати міста ворожа оборона на правому березі Херсонської області розвалюється за принципом "доміно". Таким чином, деокупація Снігурівки відкриває ЗСУ прямий шлях для звільнення Херсона.

У матеріалі наголошується, що одна частина українських військ уже перебуває на підступах до цього так званого "снігурівського виступу" на території Миколаївської області. Їм фактично на зустріч рухається друге угруповання - лівим берегом Інгульця з району Давидова Брода.

У разі визволення Сватове ЗСУ перерізає комунікації росіян, які зараз забезпечують оборону супротивника на лінії Троїцьке - Кремінна. Крім того, ми виходимо на оперативний простір, щоб просуватися далі на півночі Луганської області.

Грабовський пояснив, що таким чином українська армія виходить на інший напрямок – на лінію Новопсков – Старобільськ – Новоайдар. Якщо далі ЗСУ прорветься на Старобільськ, у росіян виникнуть великі труднощі у сєвєродонецькій агломерації. А на південь від Новоайдару йде пряма дорога на Щастя – це, можна вважати, околиця Луганська.

"Що стосується Херсона , то якщо окупанти ухвалять рішення про "жест доброї волі" - їм знадобиться лічені дні, щоб піти. Але якщо їх доведеться звідти вибивати – тоді це місто може бути звільнене вже до кінця листопада, – припустився військовий експерт, полковник Роман Світан.

За його словами, третій перспективний напрямок - кидок на Мелітополь та Бердянськ.

"Якщо українські війська від Орєхова та Гуляйполя рушать на південь, до Азовського моря, тоді ми звільняємо Пологи та Токмак, а далі - вихід на Мелітополь та Бердянськ.. Це те, що ми фізично здатні зробити навіть у листопаді", - спрогнозував співрозмовник.

Якщо ж на той час ЗСУ зачистять правий берег Дніпра в Херсонській області, то вороже угруповання на півдні буде зовсім поганим.. Опинившись у півокруженні, в окупантів не буде іншого логічного виходу, як відступати до Криму.

Нагадаємо, офіційні особи США вважають, що протягом наступних 1,5 місяця ВСУ матиме можливість просунутися вперед на Донбасі і повернути Херсон.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначали, що Росія може продовжувати готувати операцію під "чужим прапором" з руйнування греблі Каховської ГЕС, в якій має намір звинуватити Україну.