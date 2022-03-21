Яким насправді є фінальний бюджет опитування президента

11:10 27 жовтня Київ, Україна

30 млн, можливо, але ніяк не 100 млн. Про це в етері одного з українських телеканалів заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Йдеться про підсумковий бюджет опитування президента, яке проводилося в день проведення місцевих виборів.



Координаторка громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська сказала, що громадянська мережа рахувала бюджет опитування, виходячи з суми, яку платили волонтерам за роботу: "Ми розрахували на майже 30 тис. ділянок: по дві людини, зі сплатою податків, - тоді бюджет 103 млн грн. А якщо мова йде про реальну кількість волонтерів, які стояли біля дільниць, - ймовірно, чекали, що буде більше, - в цілому по країні покрито було близько 55% ділянок з похибкою в 4%. В результаті бюджет фінальний повинен був бути до 30 млн грн".



Корнієнко сказав, що фінальна заявка по бюджету від підрядника ще не надходила.



"Але ця цифра набагато ближча до реальності, ніж 100 млн грн, про які багато на цьому тижні говорили. [...] В районі 30 млн грн", - відповів Корнієнко.



Фінансувала дослідження партія "Слуга народу", організацією і проведенням опитування займалася компанія "Зе медіа". Офіс президента підкреслював, що результати опитування не матимуть юридичних наслідків.