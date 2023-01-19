Яке озброєння не вдалося розблокувати Україні - Кулеба

За даними, на сьогодні вдалося розблокувати надання Україні майже всіх видів озброєння, крім бойових винищувачів та далекобійних ракет.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час панельної дискусії в Українському домі у Давосі. Він зазначив, що ухвалення рішень партнерами займає час, проте врешті-решт Україна отримує необхідне.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час панельної дискусії в Українському домі у Давосі. Він зазначив, що ухвалення рішень партнерами займає час, проте врешті-решт Україна отримує необхідне.
Міністр нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення багато хто відмовляв передавати Україні озброєння, проте вже зараз велика кількість питань розблокована, а партнери підтримують українську армію.
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