Яке озброєння не вдалося розблокувати Україні - Кулеба

18:41 19 січня Київ, Україна

За даними, на сьогодні вдалося розблокувати надання Україні майже всіх видів озброєння, крім бойових винищувачів та далекобійних ракет.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час панельної дискусії в Українському домі у Давосі. Він зазначив, що ухвалення рішень партнерами займає час, проте врешті-решт Україна отримує необхідне.
 
"Ми отримуємо все, про що просимо, крім двох великих речей, які принципово ще не були розблоковані - західні бойові винищувачі та далекобійні ракети. Решта розблокована в тому чи іншому вигляді", - сказав Кулеба.
 
Міністр нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення багато хто відмовляв передавати Україні озброєння, проте вже зараз велика кількість питань розблокована, а партнери підтримують українську армію.