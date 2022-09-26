Яким може бути сценарій ядерної війни - прогноз експертів

08:03 26 вересня Київ, Україна

Програючи війну Україні, політично та на полі бою, росія може піти на застосування тактичної ядерної зброї, спричинивши симетричну реакцію країн НАТО.

Країни НАТО можуть відповісти своїми тактичними ядерними силами, розміщеними поза США. Такий прогноз дали опитані AFP західні військові експерти після того, як путін оголосив масову мобілізацію та пригрозив використати «всі наявні засоби», щоб не допустити втрати захоплених українських земель.

«Наша країна має в своєму розпорядженні різні засоби ураження, а за окремими компонентами і більш сучасні, ніж країни НАТО. А ті, хто намагається шантажувати нас ядерною зброєю, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік», — сказав путін у телезверненні, оголошуючи про призов до армії 300 тисяч людей.

Путін, який старанно підкреслив, що його погрози — «не блеф», може використати одну або кілька тактичних ядерних бомб, розповіли експерти. Їхня потужність варіюється від 0,3 до 100 кілотонн і можна порівняти з бомбою, яку США скинули на Хіросіму в 1945 році (15 кілотонн). Для порівняння: потужність боєголовок стратегічних ракет може сягати 1,2 мегатонни.

"Щоб вразити 32 квадратні кілометри території, потрібно 20 тактичних ядерних бомб. Але путіну, ймовірно, «вистачить і однієї», адже його мета — домогтися залякування України та посіяти розбрат серед західних союзників», - вважає Марк Кансіан, експерт CSIS International Security Program.

Щоб надіслати сильний сигнал і уникнути масових жертв, бомба може бути підірвана високо в атмосфері — це породить електромагнітний імпульс, який виведе з ладу обладнання в Україні.

"Такі сценарії "швидше за все будуть націлені на те, щоб розділити НАТО і (зламати) глобальний консенсус проти путіна"", - говорить Джон Вольфстал, колишній експерт Білого дому з ядерної зброї.

Не виключено і сценарію з ударом по українській військовій базі або великому місту з можливим знищенням політичного керівництва України. Але такий крок буде розцінений як жест розпачу, упевнений Вольфстал.



Якщо путін зважиться на ядерний удар, Захід не матиме альтернатив, окрім як відповісти, вважають експерти. Причому відповідь, ймовірно, прийде від усього НАТО, а не лише від США, вважає Вольфстал.

Будь-яка відповідь має гарантувати, що військова ситуація для путіна внаслідок ядерного удару «не покращиться», а «його політична, економічна та персональна позиція постраждають», каже Вольфстал.

"У країнах альянсу розміщено близько 100 одиниць американської тактичної ядерної зброї, яка може бути використана для симетричної відповіді - це покаже рішучість і нагадає москві про небезпеку її власних дій", - каже Матью Кроніг з Atlantic Council.

Наслідком ядерного розпачу путіна стане те, що країни, які раніше займали подвійну позицію, можуть відвернутися від росії. Це, зокрема, Індія і навіть Китай, яких можна буде переконати приєднатися до санкцій, вважає Кроніг.



Крім того, продовжує він, США можуть надати Україні літаки, ракети Patriot, батареї ППО THAAD та далекобійні ракетні системи, які дозволять завдавати ударів по цілях глибоко всередині території росії.