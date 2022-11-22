Яку кількість озброєння має країна-агресор - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Telegram приблизну оцінку ракетного арсеналу, що залишився у росії.
За його словами, країна-агресор ще має таку кількість озброєння:
За його словами, країна-агресор ще має таку кількість озброєння:
- Іскандер - 119,
- 3М55 Онікс - 347,
- С-300 - 6980,
- Калібр (ракети морського базування) – 229,
Також глава відомства повідомив, що у противника залишилося ракет повітряного базування:
- Х-101 - 132,
- Х-555 – 150
- Х-22/32 - 120
- Х-35 - 356
- Х-47М2 Кинжал - 43
Міністр оборони також перерахував чотирьох ворогів російського ракетного арсеналу:
- блискучі українські війська ППО;
- бездарні російські ракетні війська;
- санкції;
- час.
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