Яку кількість озброєння має країна-агресор - Резніков

15:54 22 листопада Київ, Україна

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Telegram приблизну оцінку ракетного арсеналу, що залишився у росії.

За його словами, країна-агресор ще має таку кількість озброєння:
  • Іскандер - 119,
  • 3М55 Онікс - 347,
  • С-300 - 6980,
  • Калібр (ракети морського базування) – 229,
Також глава відомства повідомив, що у противника залишилося ракет повітряного базування:
  • Х-101 - 132,
  • Х-555 – 150
  • Х-22/32 - 120
  • Х-35 - 356
  • Х-47М2 Кинжал - 43
Міністр оборони також перерахував чотирьох ворогів російського ракетного арсеналу:
  • блискучі українські війська ППО;
  • бездарні російські ракетні війська;
  • санкції;
  • час.
"Давайте демілітаризуємо терористичну державу, щоб жити у мирі!" – написав міністр.
 