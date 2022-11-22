Яку кількість озброєння має країна-агресор - Резніков

15:54 22 листопада Київ, Україна

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Telegram приблизну оцінку ракетного арсеналу, що залишився у росії.



За його словами, країна-агресор ще має таку кількість озброєння:

Іскандер - 119,

3М55 Онікс - 347,

С-300 - 6980,

Калібр (ракети морського базування) – 229,

Також глава відомства повідомив, що у противника залишилося ракет повітряного базування:

Х-101 - 132,

Х-555 – 150

Х-22/32 - 120

Х-35 - 356

Х-47М2 Кинжал - 43

Міністр оборони також перерахував чотирьох ворогів російського ракетного арсеналу:

блискучі українські війська ППО;

бездарні російські ракетні війська;

санкції;

час.