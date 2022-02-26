Які питання обговорять на саміті Україна-ЄС

18:08 02 жовтень Київ, Україна

У Брюсселі 6 жовтня пройде 22-й саміт Україна-ЄС, на якому Лідери розберуть пріоритетні питання відносин України та Євросоюзу.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента в п'ятницю, 2 жовтня.



Делегацію України очолить президент Володимир Зеленський, делегацію ЄС - президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

«Лідери обговорять подальші кроки щодо імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співпрацю в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19 і подальшу підтримку з боку ЄС процесу реформ в Україні. Особливу увагу буде приділено ситуації з безпекою на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу, а також обговоренню шляхів посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан», - йдеться в повідомленні.

У Зеленського також розповіли, що на полях саміту планується підписання низки фінансових угод між Україною і ЄС (зокрема, підтримки сходу України, громадянського суспільства і пом'якшення наслідків кліматичних змін).



Також планується підписання угод з Європейським інвестбанком. Документ залучить кошти на енергоефективність громадських будівель і модернізацію та цифровізацію «Укрпошти», додали в ОПУ.