Які питання обговорять на саміті Україна-ЄС

У Брюсселі 6 жовтня пройде 22-й саміт Україна-ЄС, на якому Лідери розберуть пріоритетні питання відносин України та Євросоюзу.
Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента в п'ятницю, 2 жовтня.
Делегацію України очолить президент Володимир Зеленський, делегацію ЄС - президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
Делегацію України очолить президент Володимир Зеленський, делегацію ЄС - президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
У Зеленського також розповіли, що на полях саміту планується підписання низки фінансових угод між Україною і ЄС (зокрема, підтримки сходу України, громадянського суспільства і пом'якшення наслідків кліматичних змін).
Також планується підписання угод з Європейським інвестбанком. Документ залучить кошти на енергоефективність громадських будівель і модернізацію та цифровізацію «Укрпошти», додали в ОПУ.
Також планується підписання угод з Європейським інвестбанком. Документ залучить кошти на енергоефективність громадських будівель і модернізацію та цифровізацію «Укрпошти», додали в ОПУ.
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