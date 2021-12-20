Які умови ставить Лукашенко для вирішення міграційної кризи

15:50 17 листопад Київ, Україна

Вже ніхто не сумнівається у навмисних діях білоруських прикордонних військ щодо просування мігрантів зі сходу на територію країн Євросоюзу. Обстановка на кордоні Білорусі з Польщею загострилася до краю. А Лукашенко та Путін на всі заклики, які звучать з боку ЄС, лише розводять руками.

Санкції, що вводяться проти Лукашенка, не призвели до поліпшення обстановки. І хоча ніхто з глав євродержав не визнав Лукашенка легітимним президентом країни, на розмову з тираном погодилася Ангела Меркель. Свої телефонні переговори з Олександром Лукашенком вона направила до русла гуманітарної допомоги мігрантам та конструктивного врегулювання конфлікту на білорусько-польському кордоні.

Саме про ці наміри у переговорах із невизнаним главою Білорусі заявив і представник Кабміну ФРН Штеффен Зайберт.

У відповідь на пропозиції Меркель, Лукашенко із властивою йому прямотою в ультимативній формі висунув свої дві вимоги: скасування санкцій та визнання його законним главою Білорусі. Тільки тоді він "покладе край мігрантській кризі на кордонах Європейського Союзу", заявив Лукашенко, визнавши таким чином, що ця криза створена не без його участі.

"Він хоче скасувати санкції, він хоче, щоб його визнали президентом", - розповіла журналістам міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс.

Правда оголена, гравці розкрили карти. Що буде далі?