Які країни мають відправити в Україну танки Leopard 2

16:49 19 січня Київ, Україна

Найбільше танків Leopard 2 для ЗСУ мають передати країни, які знаходяться далеко від лінії фронту в Україні, зокрема, Німеччина та Італія.



Про це сказав колишній командувач Сухопутних військ Польщі, ексзаступник міністра оборони країни генерал Вольдемар Скшипчак, у четвер, 19 січня.

"Польща знаходиться на передній лінії, тому вона не може дати багато танків. Але це можуть зробити Німеччина та Іспанія, яким далеко до фронту. Вони мають зробити найбільший внесок і разом передати приблизно 150 танків", – сказав Скшипчак, який є професійним танкістом.

На його думку, формування міжнародної коаліції з передачі танків Україні здійснюється у правильному напрямку, але все відбувається "надто повільно".

"Загалом, рішення вже ухвалено, але гальмує реалізація. Україна цих танків потребує негайно, політики не повинні довго дискутувати. Рішення вже мають бути прийняті, а екіпажі танків – негайно розпочати навчання”, – наголосив генерал.

Він зазначив, що краще, якби це були вже навчені танкісти, які швидко опанують та приймуть танки.



Cкшипчак повідомив, що навчання українців може проходити у навчальних центрах кількох країн, які мають тренажери та симулятори для оволодіння танками Leopard 2. Він зазначив, що такі центри є у Польщі, Німеччині, Фінляндії тощо. Експерт додав, що одного місяця українським танкістам буде достатньо для оволодіння військовою технікою.



Генерал висловив думку, що міжнародна коаліція мала б зібрати разом до 300 танків для України, щоб сформувати сильне бронетанкове ядро для протидії російським окупантам.



Польський генерал висловив думку, що Німеччина вже, ймовірно, ухвалила для себе рішення про надання дозволу на передачу Україні танків, але вона "не повинна сповільнювати цей процес".