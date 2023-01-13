Які втрати має армія росії під Бахмутом і Соледаром

08:03 13 січня Київ, Україна

Війська агресора під Бахмутом та Соледаром на Донеччині втратили близько 20 тисяч живої сили. Про це у четвер, 12 січня, заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю.

"Неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямі. Але це не тисяча чи дві - це 10, 15 або навіть 20 тисяч за весь час наступу біля Бахмута та Соледара. Вони там втрати не рахують", - сказав Подоляк.

За словами радника, росіяни кинули на Соледар практично всю боєздатну армію, включаючи залишки контрактної армії – спецзагін та десант.



При цьому Подоляк підкреслив, що можлива окупація цього українського міста не дасть росії переваг загалом.