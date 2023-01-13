Які втрати має армія росії під Бахмутом і Соледаром

Війська агресора під Бахмутом та Соледаром на Донеччині втратили близько 20 тисяч живої сили. Про це у четвер, 12 січня, заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю.
За словами радника, росіяни кинули на Соледар практично всю боєздатну армію, включаючи залишки контрактної армії – спецзагін та десант.
При цьому Подоляк підкреслив, що можлива окупація цього українського міста не дасть росії переваг загалом.
При цьому Подоляк підкреслив, що можлива окупація цього українського міста не дасть росії переваг загалом.
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