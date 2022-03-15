Які нові санкції проти Росії «лежать на столі» у США

08:06 08 березня Київ, Україна

Як розповів в інтерв'ю CNBC заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо, до наступних пакетів санкцій можуть увійти такі заходи:



🔻Впровадження повного ембарго на торгівлю з Росією.



🔻Блокування їй доступу до міжнародних морських шляхів.



🔻Обмеження на експорт нікелю, урану та алюмінію.



🔻А також на операції з криптовалютними активами.