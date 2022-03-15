Які нові санкції проти Росії «лежать на столі» у США

Як розповів в інтерв'ю CNBC заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо, до наступних пакетів санкцій можуть увійти такі заходи:
🔻Впровадження повного ембарго на торгівлю з Росією.
🔻Блокування їй доступу до міжнародних морських шляхів.
🔻Обмеження на експорт нікелю, урану та алюмінію.
🔻А також на операції з криптовалютними активами.
🔻Впровадження повного ембарго на торгівлю з Росією.
🔻Блокування їй доступу до міжнародних морських шляхів.
🔻Обмеження на експорт нікелю, урану та алюмінію.
🔻А також на операції з криптовалютними активами.
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