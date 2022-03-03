Як завтра звалиться російська економіка

28 лютого росіяни прокинулися у новій реальності: прийняті 25 і 26 лютого США та країнами G7 санкції вдарять по критично важливих елементах російської економіки. І справа не стільки в активах близьких до Кремля олігархів та членів їхніх сімей, скільки в обмеженнях операції з активами Банку Росії та відключенні низки банків від системи SWIFT. Як результат, російська авіаційна галузь за кілька днів втратить свою міжнародну мережу, а за кілька тижнів – значну кількість літаків, взятих у лізинг у європейських компаній.

Росія розповідала, що її резервні активи «дедоларизовані» і в доларах перебуває лише 17%, але понад 450 млрд дол. із 643 млрд – це кошти, розміщені у цінних паперах зарубіжних емітентів або на депозитах в іноземних банках. Тобто якщо всі країни G7 обмежать можливість їхнього використання, ці активи будуть іммобілізовані безвідносно валюти, в якій вони номіновані.

Відомо, що Банк Росії має готівку близько 30-35 млрд дол. і монетарного золота майже на 140 млрд дол. - Але неясно, як їх можна використовувати у безготівкових платежах. Понад те, близько 30 трлн рублів – це валютні депозити, які громадяни, в принципі, зможуть забрати, проте це навряд чи вдасться зробити із корпоративними валютними рахунками.

Понад те, Банку Росії навряд чи вдасться здійснювати валютні інтервенції підтримки курсу рубля, а продаж монетарного золота за умов санкцій – вкрай складне завдання. І проблема не тільки в курсі рубля чи біржової паніки, а у зворотному боці санкцій – відбудеться швидкий розрив ланцюжків постачання товарів до Росії. Цей процес буде досить болючим, а в імпортозаміщенні за вісім останніх років РФ просунулась недалеко. Відповідно, на росіян чекає значне зростання цін за багатьма позиціями.

А вишенькою на цьому чудовому торті є закриття повітряного простору усієї Європи та Північної Америки для російських літаків.

Таким чином, Росія неминуче зіштовхнеться із суттєвим економічним спадом цього року, а рівень інфляції зараз важко навіть передбачити.

Все це – плата росіян за імперіалістичні амбіції керівника Кремля, який заради знищення суверенітету України готовий знищити майбутнє своєї країни та привести свій народ до повного зубожіння!

Так ось, Україна вистоїть, а ціна, яку заплатить Росія за спробу її підкорити, виявиться непосильною ношею!

Ми стали свідками та учасниками найганебніших сторінок російської історії!