Як відшкодувати збитки за зруйноване росіянами житло.

18:33 17 червня Київ, Україна

Українці, чиє житло чи майно за час війни пошкодили або зруйнували окупанти, можуть відшкодувати збитки, звернувшись із заявою до ЦНАПу, нотаріуса або через додаток "Дія". Після цього спеціальна комісія оцінить масштаби руйнувань.



Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу.



За його словами, подати відповідну заяву можна незалежно від того, де ви перебуваєте. Це стосується і фізичних та юридичних осіб.

"Власник пошкодженого/зруйнованого будинку або квартири може самостійно подати заяву через Дію (на сайті або у додатку). Якщо у вас немає можливості скористатися онлайн-реєстрацією, заяву можна подати через ЦНАП або нотаріус», – пояснив Тимошенко.



Після подання заяви органи місцевого самоврядування згідно з процедурою мають створити спеціальну комісію, яка огляне пошкоджене/зруйноване майно, внаслідок чого сформує акт обстеження будинку/квартири.



Якщо будинок отримав серйозні пошкодження, органи місцевого самоврядування залучають експертів і складають звіт з технічного обстеження, який включає висновок про можливість подальшої експлуатації будівлі.. Заява та укладання комісії по кожному окремому об'єкту будуть вноситись до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.



Важливо: перед виїздом на об'єкт комісія має поінформувати власника пошкодженого майна про дату та час перевірки.



За даними Кирила Тимошенко, такі огляди вже проводяться у звільнених від окупантів населених пунктах.. Він додав, що протягом місяця у додатку Дія з'явиться нова опція для комісій, завдяки чому вони зможуть створювати акти огляду.

"Якщо комісія вже сформувала акт щодо пошкодженого майна, це в жодному разі не виключає необхідності подання заяви через Дію або ЦНАП. Оскільки саме ця заява буде основою компенсації. Якщо ви вже подали заяву про пошкодження майна у Дії, його не потрібно дублювати у ЦНАПі”, – наголосив Тимошенко.



Також він зазначив, що якщо власник пошкодженого житла має можливість відновити його самостійно, слід замовити обстеження пошкоджень приватною компанією. При цьому надалі він зможе отримати компенсацію за завдану шкоду.



Для цього необхідно надати письмове повідомлення про початок робіт органам місцевого самоврядування або військової адміністрації, а після закінчення обстеження надати копію відповідного звіту.

"Кошти за проведення обстеження не компенсуватимуться, а складений акт, переданий до органів місцевого самоврядування, буде компенсований державою відповідно до закону, який буде прийнятий", – заявив заступник керівника ВП.



Тимошенко наголосив, що порядок отримання компенсації визначатиметься окремим законом, який Верховна Рада ще має ухвалити у другому читанні.



Нагадаємо, уряд створив єдину форму для фіксації завданих окупантами збитків житлом.