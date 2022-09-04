Як український Бук без жодного пострілу збив російський літак

13:13 04 вересня Київ, Україна

Одна з українських ракетних батарей Бук М1 знищила російський літак без жодного пострілу. Про це розповів її командир, герой України Ярослав Мельник.

"Ми збили літак, не випустивши жодної ракети. Виявили ціль. Увімкнули радар підсвічування. У кабіні рашиста в цей час залунали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль. Напевно, це так приголомшило льотчика, що він одразу катапультувався. Літак розбився", - розповів військовий.

Батарея Мельника протистояла російським льотчикам понад пів року на Харківщині. За цей час український Бук збив 28 повітряних цілей ворога, у тому числі 11 бойових літаків, два вертольоти, дві крилаті ракети та 13 безпілотників.

Раніше повідомлялося, що протиповітряна оборона України збиває від 50 до 70 відсотків російських ракет.

У сьогоднішньому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що через відсутність високоточної зброї ворог частіше став використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. По території України випущено понад 500 таких ракет, частина яких не досягла цілі. На озброєнні окупантів знаходиться кілька тисяч подібних ракет, але більшість із них непридатні до застосування.