Як Україна втратила Крим: версія слідства ДБР

19:00 16 вересень Київ, Україна

ДБР завершило досудове розслідування та встановило справжні причини й обставини, які спричинили анексію Росією Кримського півострова.



Про це повідомляє пресслужба ДБР в середу, 16 вересня.

«За результатами попереднього розслідування ДБР встановило справжні причини й умови, що сприяли розвалу Збройних Сил та анексії Кримського півострова. Зокрема, злочинні дії по підриву боєздатності української армії почалися у 2012 році й тривали аж до вторгнення бойових підрозділів РФ на територію АР Крим в лютому 2014 року», - йдеться в повідомленні.

У ДБР виділили п'ять основних епізодів злочинів, які призвели до окупації Криму:

злочинне скорочення ЗСУ

підрив стану мобілізаційної готовності

знищення систем протиповітряної оборони Криму

незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів

невжиття заходів щодо реагування на зовнішні загрози

У відомстві також додали, що у зв'язку з анексією Криму в державній зраді підозрюються вищі посадові особи держави того періоду - президент Віктор Янукович, міністри оборони України Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, а також начальник Генерального штабу, головнокомандувач ЗСУ Дмитро Саламатін.



У ДБР відзначили, що розслідування за іншими фактами, які привели до окупації частини території України у 2014 році, триває.