Як Україна втратила Крим: версія слідства ДБР

19:00 16 вересень Київ, Україна

ДБР завершило досудове розслідування та встановило справжні причини й обставини, які спричинили анексію Росією Кримського півострова.

Про це повідомляє пресслужба ДБР в середу, 16 вересня.
«За результатами попереднього розслідування ДБР встановило справжні причини й умови, що сприяли розвалу Збройних Сил та анексії Кримського півострова. Зокрема, злочинні дії по підриву боєздатності української армії почалися у 2012 році й тривали аж до вторгнення бойових підрозділів РФ на територію АР Крим в лютому 2014 року», - йдеться в повідомленні.
У ДБР виділили п'ять основних епізодів злочинів, які призвели до окупації Криму:
  • злочинне скорочення ЗСУ
  • підрив стану мобілізаційної готовності
  • знищення систем протиповітряної оборони Криму
  • незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів
  • невжиття заходів щодо реагування на зовнішні загрози
У відомстві також додали, що у зв'язку з анексією Криму в державній зраді підозрюються вищі посадові особи держави того періоду - президент Віктор Янукович, міністри оборони України Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, а також начальник Генерального штабу, головнокомандувач ЗСУ Дмитро Саламатін.

У ДБР відзначили, що розслідування за іншими фактами, які привели до окупації частини території України у 2014 році, триває.