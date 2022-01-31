Як Україна втратила Крим: версія слідства ДБР

ДБР завершило досудове розслідування та встановило справжні причини й обставини, які спричинили анексію Росією Кримського півострова.
Про це повідомляє пресслужба ДБР в середу, 16 вересня.
У ДБР виділили п'ять основних епізодів злочинів, які призвели до окупації Криму:
- злочинне скорочення ЗСУ
- підрив стану мобілізаційної готовності
- знищення систем протиповітряної оборони Криму
- незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів
- невжиття заходів щодо реагування на зовнішні загрози
У відомстві також додали, що у зв'язку з анексією Криму в державній зраді підозрюються вищі посадові особи держави того періоду - президент Віктор Янукович, міністри оборони України Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, а також начальник Генерального штабу, головнокомандувач ЗСУ Дмитро Саламатін.
У ДБР відзначили, що розслідування за іншими фактами, які привели до окупації частини території України у 2014 році, триває.
У ДБР відзначили, що розслідування за іншими фактами, які привели до окупації частини території України у 2014 році, триває.
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