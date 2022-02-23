Як Україна буде звертатися до Лукашенка на офіційному рівні

Під час онлайн-брифінгу глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, яким буде офіційне звернення до глави Білорусі Олександра Лукашенка.
Так, на питання журналістів про те, як Україна буде офіційно називати Лукашенка і звертатися до нього, Кулеба відповів: "Олександр Лукашенко".
Крім того, у глави МЗС уточнили, чи будуть президента Білорусі називати незаконно обраним або нелегітимним.
Так, на питання журналістів про те, як Україна буде офіційно називати Лукашенка і звертатися до нього, Кулеба відповів: "Олександр Лукашенко".
Крім того, у глави МЗС уточнили, чи будуть президента Білорусі називати незаконно обраним або нелегітимним.
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