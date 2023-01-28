Як стримувати атаки росіян, поки обіцяні танки в дорозі

Україна отримає танки наприкінці лютого – на початку березня. Втім, ще до того часу прогнозують настання росіян, яке ВСУ мають утримати.

Про це розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Військовий експерт Олег Жданов сказав, наскільки можливий новий наступ Росії.

Танки не є обов'язковими для оборони

Світан зазначив, що танки не є обов'язковими для виконання оборонних завдань, які ми зараз ведемо в Донецькій області.. Самі собою танки – це наступальна зброя. Є ще деякі моменти, пов'язані з бронетехнікою для супроводу та авіаційною складовою.

"Або літаки, або гелікоптери. Однак це наступальне озброєння. Тобто техніки, яка є зараз, нам вистачає для виконання оборонних завдань на Донбасі. Можливо, у прискореному темпі нам потрібно підтягнути ще БМП, тобто броню", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що броня нам допоможе в обороні Донбасу. Далі доведеться чекати, коли надійде наступальне озброєння, важкі танки. Тобто зупинятимемо росіян на Донбасі від Куп'янська до Вугледару, можливо навіть до Гуляйполя, залежно від південного напрямку з боку Донбасу.

Світан відповів, чи зможуть із наявною зброєю ЗСУ утримати наступ: дивіться відео

За словами військового експерта, утримуватимемо росіян. Далі після заходу наступального озброєння виконуватимемо наступальні дії за допомогою важкої техніки та авіації. Утримати утримаємо. Зрозуміла кількість російських військ, яка може бути підтягнута.

"Здебільшого це піхотні підрозділи, є деякі частини мотопіхоти. Тобто вони якось посадять їх на броню, підтримають авіацією, артилерією, але не більше, ніж було раніше. Тобто загалом зрозумілі дії росіян, зрозуміла тактика росіян і зрозуміле нам озброєння", – наголосив льотчик-інструктор.

Військові експерти вже неодноразово заявляли, що і росія, і Україна готуються до контрнаступу навесні. Говорять, що "велика битва вже наближається".