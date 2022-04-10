Як РФ вербує українських солдатів в "миротворчі" підрозділи Карабаху

На окупованих територіях Донбасу активно проводиться паспортизація місцевого населення, особливо населення призовного віку. Потім російське командування проводить вербування осіб, які вже мають російське громадянство, в "миротворчі" підрозділи для виконання завдань в Нагірному Карабаху.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"Наявність російського паспорта є обов'язковою умовою проходження військової служби в з'єднаннях і частинах 1 і 2 армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Процес оформлення військовослужбовцями паспортів громадян РФ російське командування тримає на особливому контролі.
Крім того, на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих "миротворчих" підрозділів для виконання завдань в Нагірному Карабаху", - сказано в повідомленні.
Також, як зазначають в українській розвідці, окупантами розглядається питання введення обмежень громадянських прав для осіб, які мають паспорт громадянина України, з наданням статусу "іноземного громадянина": "Зокрема, передбачається позбавити їх "виборчого права", можливості укладати цивільно-правові угоди, що вимагають нотаріального засвідчення".
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