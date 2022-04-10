Як РФ вербує українських солдатів в "миротворчі" підрозділи Карабаху

13:23 13 листопада Київ, Україна

На окупованих територіях Донбасу активно проводиться паспортизація місцевого населення, особливо населення призовного віку. Потім російське командування проводить вербування осіб, які вже мають російське громадянство, в "миротворчі" підрозділи для виконання завдань в Нагірному Карабаху.