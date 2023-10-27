Як відбувається сезонне загострення російської пропаганди?

09:41 25 жовтня Київ, Україна

Російські фейки та ІПСО не перестають дивувати та веселити. Окрім постійних довготривалих наративів, бувають і короткочасні ситуативні спроби інформаційного впливу під конкретні інфоприводи.



Осіннє загострення фейків для західної аудиторії почалося з невдалих спроб інсценувати історію про передачу західної зброї бойовикам ХАМАС Україною, використавши захоплені ЗСУ зразки озброєння.



Однак набагато важливіше завдання перед кремлівськими ботофермами стоїть зараз для внутрішньої аудиторії з огляду на те, що до виборів у росії залишається менше пів року. Тому кожен виступ кремлівського чиновника чи путіна, по суті, є агітаційним заходом, покликаним заспокоїти росіян.



Навіть найлояльніші до путіна громадяни вже розуміють, що їхнє вторгнення зіштовхнулося зі складнощами і пішло не за планом, українські БПЛА у Ростові та Брянську викликають тривожні настрої, а санкції Заходу у кількості 11 пакетів за 19 місяців війни вже б'ють по кишені кожного росіянина.



Тому десь у вежах кремля вирішили підняти рейтинги президента сезонною байкою про переговори щодо України на початку жовтня. Приводом для інфовкидання стала річниця затвердження Зеленським рішення про неможливість переговорів із рф.



Меседж, що розповсюджується тролями, циркулював переважно в мережі Tiktok і нагадував пости медведєва в алкогольному делірії: "США, ЄС і росія проведуть мирні переговори по Україні, інакше країну чекає тотальне знищення аж до ядерної війни". Цей присвячений інфовкид містив у собі всі популярні тези кремля: тут і проксі війна НАТО-рф, і улюблений меседж "ми ще нічого серйозно не починали", а головне - надія російському електорату, що війна скоро закінчиться.



Відеомережа Tiktok була обрана, мабуть, тому, що китайський регулятор частіше заплющує очі на російську дезінформацію, а емоційний короткий відеоконтент не вимагає жодних фактів для підтвердження, головним завданням було поширити думку, що кінець війни вже близько і він буде переможним для росії. Звичайно, оголошений день Х (4 жовтня) пройшов непомітно, проте цей кейс вартий уваги. Кремль ще неодноразово використовуватиме сезонні інфоподії, щоб просувати свої стійкі наративи, спонукаючи до переговорів, зняття санкцій та спроб переконати, що Захід ось-ось відмовиться надавати допомогу Україні.



На що звертати увагу, коли у соцмережах чи російських ЗМІ зустрічаються подібні меседжі?



По-перше, визначити цільову аудиторію. Важливо зрозуміти, що російська пропаганда "домашньому споживачеві" створює альтернативний інформаційний всесвіт, який не стосується реального стану речей.



Якщо якісь загрози спричиняють занепокоєння, завжди треба всебічно оцінювати ситуацію.



Жодних мирних переговорів не планується. Байден продовжує наголошувати на важливості підтримки України та Ізраїлю, зробивши запит на виділення Україні додаткових 60 мільярдів доларів США.



Володимир Зеленський у щоденному зверненні закликав рухатись уперед.

"Хоч на кілометр, хоч на 500 метрів, але вперед щодня, щоб покращувати українські позиції, щоб тиснути на окупантів... щоб ніколи в москві не було жодної реальної підстави сподіватися, що Україна колись зламається”.

Крім того, на засіданні Кримської платформи у Празі 24 жовтня у своєму відеозверненні до учасників саміту президент України висловив упевненість у невідворотності повної деокупації Криму, в тому числі острова та його прибережних вод, а також поділився чотирма ключовими досягненнями ЗСУ у процесі звільнення півострова.



Великобританія та її міжнародні партнери надають Україні допомогу для забезпечення безпеки та підтримки у зимовий період на $154 мільйони, а тиждень тому міністр оборони Великобританії Грант Шаппс оголосив про надання додаткових 100 мільйонів фунтів стерлінгів для розмінування мінних полів та захисту важливої інфраструктури в Україні.



Уряд Німеччини виділив для України ще три зенітні установки GEPARD, близько 4 тисяч боєприпасів 155 мм, дрони та інше обладнання. Українські військові отримали партію канадських бронемашин виробництва Senator MRAP. ЄС готовий затвердити 500 мільйонів євро для України, проте проросійська Угорщина затримала цей процес.



Навіть лояльні до агресора країни Центральної Азії активно борються з порушенням санкцій, що застосовуються до російської федерації. На нещодавню зустріч із представниками ЄС прийшли міністри закордонних справ Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії, Узбекистану для обговорення блокування шляхів обходу санкцій, що діють проти росії, та посилення економічних обмежень щодо агресора.



28-29 жовтня наступний раунд переговорів щодо запропонованої Україною "формули миру" для припинення російського вторгнення відбудеться на Мальті. Зустріч пройде без участі росії, так само як не було запрошено агресора на переговори у Копенгагені у червні та Джидді у серпні.



Висновок однозначний: жодна країна не надаватиме допомоги на сотні мільйонів аутсайдеру, Україна продовжуватиме війну до перемоги і відчуває впевненість у своїй здатності досягти цього результату. Те, що "мирні саміти" за участю ключових стейкхолдерів проходять без запрошення росії, підтверджує, що післявоєнна адженда базуватиметься саме на плані України та враховуватиме насамперед її інтереси.