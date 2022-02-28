Як допомогти притягти Росію до відповідальності у Гаазі? Інструкція

12:46 28 лютий Київ, Україна

Інструкція для кожного українця:



Україна направила до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти Росії через військову агресію щодо України.



Для подання фактажу в майбутньому вже зараз кожному громадянинові та журналісту необхідно фіксувати наступне:



1. Ушкодження об'єктів громадянської інфраструктури

2. Поранення цивільних та уламки снарядів у межах міста

3. Факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах

4. Факти захоплення/пограбування вашого майна

5. Факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги

6. Факти фізичного насильства, позбавлення волі громадянського населення окупантом

7. Використання окупантами цивільного одягу, однобудів та військових емблем

8. Використання цивільної інфраструктури у військових цілях під прикриттям цивільних.