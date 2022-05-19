Як виправдав Лавров "законність" видачі паспортів РФ жителям Донбасу

Одночасно заявляючи, що війна на Донбасі - це внутрішня проблема України, Кремль вважає населення непідконтрольних територій Донбасу громадянами РФ. З усіма витікаючими з цього наслідками, як і участь в голосуванні. І як би глава МЗС РФ Сергій Лавров не заявляв, що Росія не порушує міжнародне право, видаючи паспорти жителям непідконтрольного Донбасу, очевидно одне: путінська «Єдина Росія» веде брудну передвиборчу боротьбу за електорат.

Довідка: Електорат - це сукупність виборців, які голосують за якусь політичну партію або її кандидатів; населення, яке може брати участь у виборах.

"Останнім часом стали лунати голоси, що, проводячи паспортизацію "Донецької і Луганської Народних Республік", Росія порушує міжнародне право. Все це брехня. По-перше, Європейська конвенція з прав людини свідчить, що кожна держава має право вирішувати, хто може бути її громадянином. Інші конвенції говорять про те, що кожна людина має право вибрати собі громадянство", - пояснив російський міністр "законність" видачі паспортів.

Також він прокоментував можливість голосування жителями Донбасу на виборах в Держдуму РФ.

"Громадяни Російської Федерації, де б вони не проживали, а їх по всьому світу немало, мають ті ж самі права, що і росіяни, які живуть в Росії... І якщо громадянин Росії, який проживає в іншій країні, зацікавлений приїхати в Росію, щоб проголосувати в Російській Федерації, він має на це повне право. Так що тут я ніяких проблем не бачу", - говорить Лавров.

За даними РНБО, російські паспорти отримали не менше 630 тисяч жителів Донбасу.