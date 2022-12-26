Як називати російських окупантів

09:18 26 грудня Київ, Україна

Секретар РНБО Олексій Данилов запропонував українцям не називати росіян новомовами, а використати слова "росія", "росіяни". Про це в неділю, 25 грудня, він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Нам, напевно, не варто надто захоплюватися вживанням нових термінів - орк, русня, свинособака... Не треба розмивати образ ворога, так би мовити. Пишемо і одразу документуємо для історії: "російська", "російський", "росія" - убив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав", - зазначив глава РНБО.



Він наголосив, що це необхідно, щоб назавжди закарбувалося в українській історичній пам'яті, який саме народ несе повну колективну відповідальність за криваву війну, і щоб нам не забути ніколи всю "гидоту російського братства".