Як змінювалися версії російської влади про "цілі спецоперації" в Україні

18:58 18 квітня Київ, Україна

Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив із телезверненням, в якому оголосив про початок "спеціальної військової операції" на території України.



Протягом наступних півтора місяця російська влада змінювала свою позицію щодо цілей та завдань війни в Україні — як правило, залежно від кількості бойових втрат та результатів переговорів з Україною щодо укладення миру. Іноді заяви російських чиновників суттєво різнилися.