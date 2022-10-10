Як кривавий путін "виправдався" за сьогоднішній обстріл України

13:57 10 жовтня Київ, Україна

Як завжди, у своїй манері «тримай злодія», глава країни-окупанта володимир путін на засіданні радбезу росії пояснив масований обстріл України в понеділок, 10 жовтня.

На початку засідання він звинуватив Україну в "тероризмі" та заявив, що було вже три теракти проти Курської АЕС, а також спроби підривів Турецького потоку.

За його словами, сьогоднішній обстріл - це відповідь на "загрози, які створюють російській федерації". І попередив, що у разі нових "терактів" будуть аналогічні удари.

"Сьогодні вранці на пропозицію міноборони завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України. У разі продовження спроб проведення на нашій території терактів відповіді з боку росії будуть жорсткими і за масштабами відповідатимуть рівню загроз, створюваних рф", - заявив путін.

Нагадаємо, окупанти сьогодні випустили по Україні 83 ракети, 43 з них знищено.

На цей момент відомо про пошкодження 11 важливих інфраструктурних об'єктів, у низці регіонів та міст проблеми з енергопостачанням.