Як кривавий путін "виправдався" за сьогоднішній обстріл України

Як завжди, у своїй манері «тримай злодія», глава країни-окупанта володимир путін на засіданні радбезу росії пояснив масований обстріл України в понеділок, 10 жовтня.
На початку засідання він звинуватив Україну в "тероризмі" та заявив, що було вже три теракти проти Курської АЕС, а також спроби підривів Турецького потоку.
За його словами, сьогоднішній обстріл - це відповідь на "загрози, які створюють російській федерації". І попередив, що у разі нових "терактів" будуть аналогічні удари.
Нагадаємо, окупанти сьогодні випустили по Україні 83 ракети, 43 з них знищено.
На цей момент відомо про пошкодження 11 важливих інфраструктурних об'єктів, у низці регіонів та міст проблеми з енергопостачанням.
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