Каховська ГЕС повністю зруйнована через підрив - Укргідроенерго

12:11 06 червня Київ, Україна

Через внутрішній підрив машинного залу, Каховська ГЕС виявилася повністю зруйнованою, і відновлення станції стало неможливим.



Цю інформацію підтверджує прес-служба Укргідроенерго та головне управління розвідки.

"Внаслідок підриву машинного залу, здійсненого зсередини, Каховська ГЕС була повністю знищена. Відновлення станції неможливе. Згідно з попередніми прогнозами, водосховище може спрацювати протягом наступних 4 днів", - зазначають представники Укргідроенерго.



Наразі Укргідроенерго продовжує аналізувати ситуацію, а фахівці працюють над визначенням масштабів руйнування, швидкості та обсягів викинутої води.



Інформація регулярно оновлюватиметься. У головному управлінні розвідки додають, що підрив стався близько 2.30 ночі 6 червня.