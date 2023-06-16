Каховська ГЕС повністю зруйнована через підрив - Укргідроенерго
12:11 06 червня Київ, Україна
Через внутрішній підрив машинного залу, Каховська ГЕС виявилася повністю зруйнованою, і відновлення станції стало неможливим.
Цю інформацію підтверджує прес-служба Укргідроенерго та головне управління розвідки.
"Внаслідок підриву машинного залу, здійсненого зсередини, Каховська ГЕС була повністю знищена. Відновлення станції неможливе. Згідно з попередніми прогнозами, водосховище може спрацювати протягом наступних 4 днів", - зазначають представники Укргідроенерго.
Наразі Укргідроенерго продовжує аналізувати ситуацію, а фахівці працюють над визначенням масштабів руйнування, швидкості та обсягів викинутої води.
Інформація регулярно оновлюватиметься. У головному управлінні розвідки додають, що підрив стався близько 2.30 ночі 6 червня.
"Цей терористичний акт становить смертельну небезпеку для українських громадян, які проживають у населених пунктах по обидва боки Дніпра, нижче за Каховське водосховище.. Він є безумовним актом екологічної руйнації та очевидним військовим злочином, який впливає не лише на Україну, а й на екосистему всього Чорноморського регіону", - наголошують представники головного управління розвідки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі