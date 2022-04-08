Окупанти привласнили гуманітарний вантаж, що їхав у Мелітополь

08:38 08 квітня Київ, Україна

Російські окупанти викрали автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою для Мелітополя.

Про це у четвер, 7 квітня, на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Іван Федоров.



За його словами, російські військові не пропустили гуманітарний конвой у Мелітополь і під загрозою зброї "просто забрали весь транспорт із гуманітаркою собі".



"Це означає, що мелітопольці та жителі району не тільки не отримають життєво важливу допомогу - ліки для тяжкохворих, продукти та засоби гігієни, яких уже немає у місті. Люди не зможуть виїхати з Мелітополя!" – написав він.



Федоров зазначив, що цей факт став черговим випадком порушення російськими військовими норм міжнародних угод, як і наявних норм людяності.



"Згідно з Женевськими конвенціями, гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Ця організація прийняла письмові запевнення з обох сторін щодо намірів забезпечити гуманітарний коридор. Росія запевнила. На папері. Проте, як ми бачимо, своїх запевнень не виконали", - йдеться у публікації.