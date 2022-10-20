Кадиров: троє синів поїхали на лінію зіткнення в Україні

10:16 20 жовтня Київ, Україна

Чеченський голова Рамзан Кадиров заявив, що троє його синів відвідали лінію фронту в Україні, зазначається, що наймолодшому з яких 14 років, а старшому 16 років.

Про це повідомляють росЗМІ.

"Ахмат, Елі та Адам відвідали лінію зіткнення, де на цей момент тривають запеклі бої з українськими націоналістами. Як і треба чеченським воїнам, вони відразу ж взялися за справу", - сказав Кадиров.



Як стверджує голова Чечні (Ічкерії), три його сини разом із Замідом Чалаєвим (командиром спеціального Полку поліції імені Ахмата-Хаджі Кадирова), "пробралися впритул до позицій противника і забезпечили вогневе прикриття бійцям".



Також Ахмат, Елі та Адам нібито звернулися до "чеченомовних шайтанів", які воюють на боці України, з пропозицією "вийти на передову і довести свою прихильність до європейських цінностей у бою".



Кадиров заявив, що його сини "протягом кількох днів у складі делегації з Чеченської Республіки ведуть активні пошуки членів ічкерійських батальйонів, принагідно відвідуючи місця дислокації та передові позиції чеченських силовиків".

"Однак, зважаючи на все, очікуванням не судилося збутися. Онуки Ахмата-Хаджі пробули на своїх позиціях доти, доки не відбили чергову контратаку нацистів", - додав він.

Кадиров показав відео, яке має доводити, що Ахмат, Елі та Адам побували на фронті. На ньому троє хлопців стріляють у лісистій місцевості.