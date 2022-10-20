Кадиров: троє синів поїхали на лінію зіткнення в Україні

Чеченський голова Рамзан Кадиров заявив, що троє його синів відвідали лінію фронту в Україні, зазначається, що наймолодшому з яких 14 років, а старшому 16 років.
Про це повідомляють росЗМІ.
Як стверджує голова Чечні (Ічкерії), три його сини разом із Замідом Чалаєвим (командиром спеціального Полку поліції імені Ахмата-Хаджі Кадирова), "пробралися впритул до позицій противника і забезпечили вогневе прикриття бійцям".
Також Ахмат, Елі та Адам нібито звернулися до "чеченомовних шайтанів", які воюють на боці України, з пропозицією "вийти на передову і довести свою прихильність до європейських цінностей у бою".
Кадиров заявив, що його сини "протягом кількох днів у складі делегації з Чеченської Республіки ведуть активні пошуки членів ічкерійських батальйонів, принагідно відвідуючи місця дислокації та передові позиції чеченських силовиків".
Кадиров показав відео, яке має доводити, що Ахмат, Елі та Адам побували на фронті. На ньому троє хлопців стріляють у лісистій місцевості.
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