Кадиров визнав провал російської армії

07:41 28 лютий Київ, Україна

Глава Чечні Рамзан Кадиров поскаржився на «невірну тактику», до якої вдається російська армія, що воює проти України (бійці Кадирова – офіційно полк Росгвардії – знаходяться на півночі від Києва).



«Мені незрозуміло, чому ми продовжуємо няньчитися з бандерівцями? Потрібно вже звільняти міста та населені пункти від бандерівців, Азова та інших нацистів. Харків із Києвом від бандерівців не очистити на одних "Тиграх", "Уралах" та уазиках. Повна координація дій військових, грамотна розстановка сил та рішучий штурм. Усе! Більше нічого не треба. Нам не потрібні втрати», – написав Кадиров, передає «Медуза».



З оцінкою Кадирова, що стосується дивної тактики, обраної російським Міноборони РФ, погоджується директор з російських досліджень американського військового дослідницького інституту CNA Майкл Кофман.



«Російські частини не ведуть загальновійськові операції. Вони їдуть дорогами невеликими загонами, висуваючи вперед розвідувальні частини та ВДВ. Танки без піхоти. У них все погано, тому що вони так не воюють».



Додамо, що під Гостомелем розгромили колону російського спецзагону та ліквідували кадирівського полковника Магомеда Тушаєва. Про це повідомили у Офісі Президента.



Раніше глава Дагестану Сергій Меліков висловив співчуття у зв'язку із загибеллю на території України російського кадрового офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова.



«З величезним жалем сприйняв трагічну звістку про загибель нашого молодого земляка, офіцера Російської Армії Нурмагомеда Гаджимагомедова, який із честю виконав свій військовий обов'язок у ході спецоперації із захисту Донбасу», – сказав він.



Меліков став першим російським чиновником, який офіційно заявив про бойові втрати російських збройних сил в Україні. Міністерство оборони РФ раніше повідомляло, що втрати під час спецоперації російська армія не терпить.