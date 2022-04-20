Кадиров запропонував добровольцям по 300 000 рублів за відправку в Україну без укладання контракту

08:14 20 квітня Київ, Україна

Чеченська влада шукає добровольців для участі у бойових діях в Україні. Як стверджує «Агентство», кандидат має бути фізично та психічним здоровим громадянином росії від 23 до 50 років, більше жодних вимог до нього не висувається. За відправку в Україну кожному добровольцю обіцяють видати на руки 300 000 рублів без укладання договору.



Оголошення про набір охочих взяти участь у спецоперації з'явилися в декількох групах і каналах в соцмережах.



«У Грозному, місті військової слави, яке стало справжньою фортецею для добровольців, ми робимо все для того, щоб забезпечити вас усім необхідним. Ми ставимося до вас з любов'ю, турботою та великою повагою. Надаємо лише найкраще спорядження, найкращих лідерів та командирів, найкращі умови — у тому числі й фінансові», — йдеться в оголошенні у Telegram-каналі «Канал добровольців».



В оголошенні у групі «Севастополь в Контакті» в VK наведено той же номер телефону і уточнюється, що добровольці повинні зареєструватися в мерії Грозного. Там їм компенсують проїзд до чеченської столиці, а потім відправлять на десятиденний курс підготовки під керівництвом найкращих військових інструкторів. Після цього добровольцям видадуть екіпірування та відправлять до України на місяць. Відрядження триватиме місяць, добровольців відправлять до України разом із бійцями чеченського батальйону.



Як зазначає "Агентство", кореспондентові видання по телефону уточнили, що 300 000 рублів видають не за місяць, а за два місяці участі в бойових діях. Гроші доведеться отримувати безпосередньо перед відправкою, але можна буде покласти до банку. За можливі поранення вербувальники пообіцяли компенсацію.



Глава Чечні рамзан кадиров 4 квітня у своєму Telegram-каналі розповів про підготовку другої групи добровольців для відправки в Україну. За два тижні він розповів, що їх відправили до району «спецоперації».



«Бі-бі-сі» повідомляла у квітні про велику кількість оголошень, присвячених участі у бойових діях, на сайтах пошуку роботи. Там добровольцям пропонують виплати у діапазоні 30-50 тисяч рублів.