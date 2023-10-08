Кадиров пропонує "тимчасово" скасувати вибори президента Росії

Глава Чеченської республіки не соромиться у прояві лестощів і улесливості на адресу свого кремлівського "господаря". Ще одним проявом відданості Рамзана Кадирова путіну стала пропозиція "тимчасово" скасувати вибори президента Росії. Про це він заявив у суботу, 7 жовтня, на акції у Грозному з нагоди дня народження Володимира Путіна, повідомляє місцеве пропагандистське видання Чечня.
Він нібито "не бачить іншу людину на посаді президента Росії".
Кадиров вкотре заявив, що "всі проблеми Росії через ЄС та НАТО".
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Зазначимо, що за російським законодавством вибори президента мають відбутися 17 березня 2024 року.
Остаточне рішення про дату буде прийнято Радою Федерації Росії не раніше ніж за 100 днів (8 грудня 2023 р.) і не пізніше ніж за 90 днів (18 грудня 2023 р.) до дня голосування.
Очевидно, 7 жовтня путіну виповнився 71 рік.
Нагадаємо, Рамзан Кадиров надав своєму 15-річному синові Адаму звання "герой Чеченської республіки".
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