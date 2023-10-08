Кадиров пропонує "тимчасово" скасувати вибори президента Росії

11:41 08 жовтня Київ, Україна

Глава Чеченської республіки не соромиться у прояві лестощів і улесливості на адресу свого кремлівського "господаря". Ще одним проявом відданості Рамзана Кадирова путіну стала пропозиція "тимчасово" скасувати вибори президента Росії. Про це він заявив у суботу, 7 жовтня, на акції у Грозному з нагоди дня народження Володимира Путіна, повідомляє місцеве пропагандистське видання Чечня.

"Я пропоную, зараз, коли триває "СВО" (мова про війну проти України, – ред.), одноголосно ухвалити рішення, що на виборах у нас буде один кандидат – Володимир Володимирович Путін. Або тимчасово скасувати вибори", – запропонував він.

Він нібито "не бачить іншу людину на посаді президента Росії".

Кадиров вкотре заявив, що "всі проблеми Росії через ЄС та НАТО".

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Зазначимо, що за російським законодавством вибори президента мають відбутися 17 березня 2024 року.

Остаточне рішення про дату буде прийнято Радою Федерації Росії не раніше ніж за 100 днів (8 грудня 2023 р.) і не пізніше ніж за 90 днів (18 грудня 2023 р.) до дня голосування.

Очевидно, 7 жовтня путіну виповнився 71 рік.

Нагадаємо, Рамзан Кадиров надав своєму 15-річному синові Адаму звання "герой Чеченської республіки".