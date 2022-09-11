Кадиров дав слово повернути втрачені позиції та дійти до Одеси

Глава Чечні Рамзан Кадиров підтримав російське Міноборони у тому, що росіяни "тактовно відступили" у Харківській області. А також заявив, що ті вже незабаром повернуть втрачені позиції. Про це у неділю, 11 вересня, Кадиров заявив у Telegram.
За його словами, на цьому напрямі були допущені помилки, однак, як вважає голова Чечні, командування армією Росії "зробить висновки".
Нагадаємо, під час контрнаступу на Харківщині ЗСУ звільнили кілька великих міст - Балаклію, Куп'янськ та Ізюм.
Звільнення регіону триває у бік Волчанська, на шляху до якого ЗСУ взяли під контроль кілька сіл. У мережі з'явилася інформація, що окупанти оголосили евакуацію з міста, його також залишають війська Росії.
Генштаб деталі контрнаступів поки що не розкриває.
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