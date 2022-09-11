Кадиров дав слово повернути втрачені позиції та дійти до Одеси

10:59 11 вересня Київ, Україна

Глава Чечні Рамзан Кадиров підтримав російське Міноборони у тому, що росіяни "тактовно відступили" у Харківській області. А також заявив, що ті вже незабаром повернуть втрачені позиції. Про це у неділю, 11 вересня, Кадиров заявив у Telegram.

"Це абсолютно нічого не означає. Я, Рамзан Кадиров, офіційно вам заявляю, що всі ці міста будуть повернуті назад. Там уже знаходяться наші люди, хлопці спеціально укомплектовані для цієї роботи, готові виїхати ще 10 тис.. бійців, і ми найближчим часом дійдемо до Одеси", - сказав Кадиров.

За його словами, на цьому напрямі були допущені помилки, однак, як вважає голова Чечні, командування армією Росії "зробить висновки".

"Якщо сьогодні-завтра не будуть зроблені зміни у стратегії проведення "спеціальної військової операції", я змушений буду виходити на керівництво Міністерства оборони, керівництва країни, щоб роз'яснити їм ситуацію, яка там реально відбувається", - заявив він.

Нагадаємо, під час контрнаступу на Харківщині ЗСУ звільнили кілька великих міст - Балаклію, Куп'янськ та Ізюм.

Звільнення регіону триває у бік Волчанська, на шляху до якого ЗСУ взяли під контроль кілька сіл. У мережі з'явилася інформація, що окупанти оголосили евакуацію з міста, його також залишають війська Росії.

Генштаб деталі контрнаступів поки що не розкриває.