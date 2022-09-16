Кадрові проблеми росії стають все більш серйозними - британська розвідка

12:09 16 вересня Київ, Україна

Британська розвідка назвала дві проблеми армії росії: нестача штурмової піхоти та молодших командирів.

Про це заявляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.



Зазначається, що ці проблеми намагаються вирішити за рахунок кримінальників та дострокового випуску курсантів із військових училищ.



Зокрема, приватна військова компанія Вагнера проводить кампанію з вербування російських в'язнів для служби в Україні як мінімум з липня. Ув'язненим пропонується пом'якшення вироку, і навіть грошове заохочення.





За даними британської розвідки, російські військові академії скорочують курси навчання та переносять терміни випуску курсантів, яких планують відправити на війну до України. Нещодавно опубліковане відео показує, як власник "Вагнера" Євген Пригожин звертається до ув'язнених із пропозицією про вербування . У ролику Пригожин наголошує, що шукає лише "бійців для штурмових частин".За даними британської розвідки, російські військові академії скорочують курси навчання та переносять терміни випуску курсантів, яких планують відправити на війну до України.