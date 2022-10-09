Кабмін схвалив запуск вебпорталу "Дія. Цифрова освіта"

На засіданні Кабміну було схвалено створення порталу "Дія. Цифрова освіта", Мінцифри створить і запустить його протягом 6 місяців.
Також, Міносвіти буде розробляти наповнення для порталу в розділі "Всеукраїнської школи онлайн" - вебплатформи дистанційного навчання.
Користувачі зможуть комунікувати в межах порталу, отримувати доступ до навчальних матеріалів і перевіряти свої знання після навчання. А за результатами проходження модулів користувачі можуть отримати електронний сертифікат.
Матеріали будуть публікувати державною мовою, а також іншими відповідно до законодавства - зокрема, жестовою. У постанові також зазначено, що інтерфейс платформи буде адаптований до потреб осіб з вадами зору, слуху, мови тощо.
Користуватися "Дія. Цифрова освіта" можна буде як з комп'ютера, так і з інших девайсів.
Відзначається, що реалізація буде здійснена шляхом передбаченої для Мінцифри бюджетної програми "Електронний уряд" і не вимагає додаткового фінансування.
Матеріали будуть публікувати державною мовою, а також іншими відповідно до законодавства - зокрема, жестовою. У постанові також зазначено, що інтерфейс платформи буде адаптований до потреб осіб з вадами зору, слуху, мови тощо.
Користуватися "Дія. Цифрова освіта" можна буде як з комп'ютера, так і з інших девайсів.
Відзначається, що реалізація буде здійснена шляхом передбаченої для Мінцифри бюджетної програми "Електронний уряд" і не вимагає додаткового фінансування.
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