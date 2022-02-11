Кабмін запускає програму "ласкавої українізації"

Кабінет Міністрів України схвалив розраховану на 9 років державну програму розвитку і функціонування української мови.
Держпрограма на 2022-2030 роки передбачає "ласкаву українізацію".
Держпрограма на 2022-2030 роки передбачає "ласкаву українізацію".
Про це заявив глава Мінкульту Олександр Ткаченко в Telegram в середу, 19 травня.
Згідно з концепцією, українська мова буде застосовуватися в усіх сферах суспільного життя.
Програма охоплює:
- обов'язкове використання української посадовими особами;
- запуск курсів з вивчення української (в тому числі в онлайн-форматі);
- поліпшення якості викладання державної мови в навчальних закладах;
- підтримку і популяризацію української мови за кордоном;
- сприяння проведенню наукових досліджень в сфері українського мовознавства;
- підтримку українського культурного продукту;
- стимулювання дублювання кіно українською мовою;
- підтримку книговидавничої справи в Україні.
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