Кабмін запускає програму "ласкавої українізації"

16:06 19 травень Київ, Україна

Кабінет Міністрів України схвалив розраховану на 9 років державну програму розвитку і функціонування української мови.

Держпрограма на 2022-2030 роки передбачає "ласкаву українізацію".
 
Про це заявив глава Мінкульту Олександр Ткаченко в Telegram в середу, 19 травня.
"Попереду багато роботи. Фактично, це і поступова зміна відношення іноземних громадян до українського, усвідомлення важливості даного кроку, і надання можливостей для повноцінного переходу. Добровільного переходу. Тому що ми в МКІП дотримуємося саме ласкавої українізації, яка матиме довготривалий ефект. Для досягнення нашої мети потрібно сприяти появі бажанню читати українською, дивитися, розмовляти, співати і розповідати іншим", - написав Ткаченко.
Згідно з концепцією, українська мова буде застосовуватися в усіх сферах суспільного життя.

Програма охоплює:
  • обов'язкове використання української посадовими особами;
  • запуск курсів з вивчення української (в тому числі в онлайн-форматі);
  • поліпшення якості викладання державної мови в навчальних закладах;
  • підтримку і популяризацію української мови за кордоном;
  • сприяння проведенню наукових досліджень в сфері українського мовознавства;
  • підтримку українського культурного продукту;
  • стимулювання дублювання кіно українською мовою;
  • підтримку книговидавничої справи в Україні.