Кабмін запускає програму "ласкавої українізації"

16:06 19 травень Київ, Україна

Кабінет Міністрів України схвалив розраховану на 9 років державну програму розвитку і функціонування української мови.



Держпрограма на 2022-2030 роки передбачає "ласкаву українізацію".

Про це заявив глава Мінкульту Олександр Ткаченко в Telegram в середу, 19 травня.

"Попереду багато роботи. Фактично, це і поступова зміна відношення іноземних громадян до українського, усвідомлення важливості даного кроку, і надання можливостей для повноцінного переходу. Добровільного переходу. Тому що ми в МКІП дотримуємося саме ласкавої українізації, яка матиме довготривалий ефект. Для досягнення нашої мети потрібно сприяти появі бажанню читати українською, дивитися, розмовляти, співати і розповідати іншим", - написав Ткаченко.

Згідно з концепцією, українська мова буде застосовуватися в усіх сферах суспільного життя.



Програма охоплює: