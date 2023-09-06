Кабмін виділяє 153,3 млн грн на відновлення водопостачання Миколаєва

16:30 21 серпня Київ, Україна

Кабмін виділить 153,3 мільйона гривень на відновлення та модернізацію системи водопостачання та водовідведення у Миколаєві. Ці кошти будуть надані у рамках грантової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).



Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що ці кошти будуть спрямовані на критично важливу інфраструктуру.

"Відновлення базових послуг у громадах є пріоритетом нашого міністерства. Це дозволить повернути нормальне життя до регіонів, особливо до тих, які постраждали внаслідок збройної агресії росії", - сказав Кубраков.

Розпорядником грантових коштів буде Міністерство розвитку, а виконавцем проєкту – Муніципальне комунальне підприємство "Миколаївводоканал".