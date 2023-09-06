Кабмін виділяє 153,3 млн грн на відновлення водопостачання Миколаєва

Кабмін виділить 153,3 мільйона гривень на відновлення та модернізацію системи водопостачання та водовідведення у Миколаєві. Ці кошти будуть надані у рамках грантової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що ці кошти будуть спрямовані на критично важливу інфраструктуру.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що ці кошти будуть спрямовані на критично важливу інфраструктуру.
Розпорядником грантових коштів буде Міністерство розвитку, а виконавцем проєкту – Муніципальне комунальне підприємство "Миколаївводоканал".
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