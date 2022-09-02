Кабмін запровадить санкції проти "гіда" ЗАЕС, який брехав місії МАГАТЕ

Кабінет Міністрів затвердив новий список санкцій, до якого потрапляє радник гендиректора "Росатому" Ренат Карчаа, який дезінформує місію МАГАТЕ на "екскурсії" по ЗАЕС.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook.
"Сьогодні – гід на станції, а завтра – маєш санкції. Учора весь світ спостерігав, як він проводить екскурсію для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він уже – підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку", - зазначив він.
Крім радника директора, у списку санкцій є понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з російською державною корпорацією "Росатом".
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook.
"Сьогодні – гід на станції, а завтра – маєш санкції. Учора весь світ спостерігав, як він проводить екскурсію для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він уже – підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку", - зазначив він.
Крім радника директора, у списку санкцій є понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з російською державною корпорацією "Росатом".
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