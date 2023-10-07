Кабмін про відновлення Каховського водосховища та про землі під ним

Після того, як вночі 6 червня російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС, Україні було завдано значних екологічних, економічних та гуманітарних збитків.. Відновлення водоймища має вирішити перші дві проблеми.
Як повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Кабмін запровадив заборону на передачу у власність, користування або зміну цільового призначення земель Каховського водосховища.. Обмеження діятимуть упродовж 15 років.
Шмигаль наголосив на важливості, щоб за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення.
Крім того, Кабмін виділив додатково 335 млн. гривень для Херсонської області на реалізацію програми подолання наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС.
Загалом на ліквідацію наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС уряд виділив 11,9 млрд грн.
Нагадаємо, що внаслідок теракту на КГЕС Україна втратила 35-40% запасів прісної води.
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