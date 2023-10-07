Кабмін про відновлення Каховського водосховища та про землі під ним

07:46 07 жовтня Київ, Україна

Після того, як вночі 6 червня російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС, Україні було завдано значних екологічних, економічних та гуманітарних збитків.. Відновлення водоймища має вирішити перші дві проблеми.

Як повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Кабмін запровадив заборону на передачу у власність, користування або зміну цільового призначення земель Каховського водосховища.. Обмеження діятимуть упродовж 15 років.

"Єдині винятки, які дозволені, - це зміни з метою відновлення водосховища та здійснення заходів щодо охорони земель", - зазначив він.

Шмигаль наголосив на важливості, щоб за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення.

"Тому встановлюємо такі заборони і цим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС", - пояснив глава уряду.

Крім того, Кабмін виділив додатково 335 млн. гривень для Херсонської області на реалізацію програми подолання наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС.

"187 млн грн спрямовуємо Херсонщині на першочергове відновлення об'єктів водо- та теплопостачання. 148 млн грн - на інші завдання, зокрема ремонт доріг у Херсоні, які необхідні для нормального функціонування міста", - зазначив Шмигаль.

Загалом на ліквідацію наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС уряд виділив 11,9 млрд грн.

Нагадаємо, що внаслідок теракту на КГЕС Україна втратила 35-40% запасів прісної води.