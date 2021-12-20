Кабмін посилив обмеження у "жовтих" карантинних зонах

08:37 25 листопад Київ, Україна





Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду.



Для бізнесу анулювали можливість роботи лише з урахуванням завантаженості площі закладу чи вибіркової перевірки ковід-сертифікатів чи довідок. Тепер заклади в жовтих зонах можуть працювати тільки при вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою, негативного тесту на коронавірус або сертифіката про одужання.



Ці правила поширюються і на гостей. У той самий час працівники закладів повинні не просто запитувати про сертифікат, а перевіряти QR-код з Дії. За словами керівника МОЗ Віктора Ляшка, для цього не потрібні додаткові прилади, адже зчитати код можна за допомогою Дії, встановленої на телефон, що проводить перевірку. Кабмін вніс зміни до постанови №1236, згідно з якою посилюються карантинні обмеження в "жовтих" зонах.Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду.Для бізнесу анулювали можливість роботи лише з урахуванням завантаженості площі закладу чи вибіркової перевірки ковід-сертифікатів чи довідок. Тепер заклади в жовтих зонах можуть працювати тільки при вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою, негативного тесту на коронавірус або сертифіката про одужання.Ці правила поширюються і на гостей. У той самий час працівники закладів повинні не просто запитувати про сертифікат, а перевіряти QR-код з Дії. За словами керівника МОЗ Віктора Ляшка, для цього не потрібні додаткові прилади, адже зчитати код можна за допомогою Дії, встановленої на телефон, що проводить перевірку.

"Без зчитування сертифікат не вважається наданим та перевіреним", - наголосив міністр.

У разі роботи без сертифікатів та довідок у працівників та відвідувачів власник закладу може отримати штраф від 34 до 170 тисяч гривень.



Змінили чиновники та термін дії "жовтого" сертифікату: він становитиме 30 днів, а не 120, як було раніше.



Нещодавно парламент у першому читанні підтримав, щоб:



за використання підроблених документів щодо проведення щеплень порушники сплачували штраф від 17 до 34 тисяч гривень або отримували обмеження волі до двох років;



за внесення неправдивих відомостей про проведення щеплень медпрацівники сплачували штраф від 34 до 68 тисяч гривень або отримували позбавлення волі на строк до двох років;



за виготовлення підроблених документів на продаж сплачували штраф від 85 до 170 тисяч гривень чи отримували позбавлення волі до трьох років.



Водночас у парламенті заговорили і про ковід-амністію для тих, хто купив підроблений сертифікат, але не користується ним.