Кабмін звільнив Юрія Вітренка з посади керівника "Нафтогазу"

15:50 01 листопада Київ, Україна





Про це повідомив народний депутат, член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко у Telegram. Кабінет Міністрів України звільнив Юрія Вітренка з посади голови "Нафтогазу" . Натомість відомство очолить, ймовірно, міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов.Про це повідомив народний депутат, член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко у Telegram.

"Кабмін проголосував одноголосно - це каже, що Вітренко зняли не зовсім через результати, а через політичну волю. Новим головою Нафтогазу, швидше за все, стане Олексій Чернишов, міністр регіонального розвитку", - написав депутат.

1 листопада вранці "Економічна правда" з посиланням на джерела у парламенті та "Нафтогазі" повідомила, що Вітренко написав заяву про відставку. Його місце нібито має посісти міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.



Вітренко мали звільнити Наглядову раду "Нафтогазу", проте вона досі не сформована, її функції виконує Кабмін.



Юрія Вітренка призначено головою НАК "Нафтогаз України" 28 квітня 2021 року. За рік уряд призначив Вітренка ще на один рік. Його попередником був Андрій Коболєв.