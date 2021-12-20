Кабмін затвердив стратегію розвитку регіонів

18:54 05 серпень Київ, Україна

Кабмін затвердив документ розроблений Міністерством розвитку громад і територій, який пропонує нові підходи в стратегії розвитку регіонів на 2021-2027 роки.



Так, серед стратегічних цілей автори вказали:

формування згуртованої країни на соціальному, економічному, екологічному, гуманітарному і просторовому рівнях;

підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів;

розвиток ефективного багаторівневого управління.

Також в стратегії описані нові підходи до політики регіонального розвитку:

перехід від переважно територіально нейтральної до територіально спрямованої політиці розвитку територій на основі стимулювання використання власного потенціалу;

надання підтримки окремим територіям, які характеризуються особливими проблемами соціально-економічного розвитку тощо.

У Міністерстві розвитку громад і територій, яке є автором документа, головну мету регіональної політики на наступні 7 років визначили як «розвиток і єдність, орієнтовані на людину, гідне життя в згуртованою, децентралізованою, конкурентоспроможної і демократичній країні».



Згідно зі стратегією розвитку територій буде фінансуватися за рахунок державного бюджету, публічно-приватного партнерства, кредитних коштів, зовнішніх і внутрішніх інвестицій і донорських коштів.





Крім того, стратегія передбачає, що регіональна політика буде фокусуватися на типах територій:

гірські території українських Карпат;

узбережжі Чорного і Азовського морів;

зони впливу міжнародних транспортних коридорів;

прикордонні регіони, в тому числі в несприятливих умовах;

природно-заповідні території;

міські агломерації;

центри економічного зростання;

монофункціональні міські поселення;

сільські поселення в несприятливих умовах.

Раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна зараз розробляє амбітну економічну стратегію для Донбасу, «дорожню карту» якої можуть представити уряду вже у вересні.