Кабмін затвердив стратегію розвитку регіонів

Кабмін затвердив документ розроблений Міністерством розвитку громад і територій, який пропонує нові підходи в стратегії розвитку регіонів на 2021-2027 роки.
Так, серед стратегічних цілей автори вказали:
Так, серед стратегічних цілей автори вказали:
- формування згуртованої країни на соціальному, економічному, екологічному, гуманітарному і просторовому рівнях;
- підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів;
- розвиток ефективного багаторівневого управління.
Також в стратегії описані нові підходи до політики регіонального розвитку:
- перехід від переважно територіально нейтральної до територіально спрямованої політиці розвитку територій на основі стимулювання використання власного потенціалу;
- надання підтримки окремим територіям, які характеризуються особливими проблемами соціально-економічного розвитку тощо.
У Міністерстві розвитку громад і територій, яке є автором документа, головну мету регіональної політики на наступні 7 років визначили як «розвиток і єдність, орієнтовані на людину, гідне життя в згуртованою, децентралізованою, конкурентоспроможної і демократичній країні».
Згідно зі стратегією розвитку територій буде фінансуватися за рахунок державного бюджету, публічно-приватного партнерства, кредитних коштів, зовнішніх і внутрішніх інвестицій і донорських коштів.
Крім того, стратегія передбачає, що регіональна політика буде фокусуватися на типах територій:
- гірські території українських Карпат;
- узбережжі Чорного і Азовського морів;
- зони впливу міжнародних транспортних коридорів;
- прикордонні регіони, в тому числі в несприятливих умовах;
- природно-заповідні території;
- міські агломерації;
- центри економічного зростання;
- монофункціональні міські поселення;
- сільські поселення в несприятливих умовах.
Раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна зараз розробляє амбітну економічну стратегію для Донбасу, «дорожню карту» якої можуть представити уряду вже у вересні.
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