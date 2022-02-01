Кабмін затвердив створення БЕБ

15:59 12 травень Київ, Україна

Уряд відкриває нову сторінку у відносинах держави і бізнесу, на виїзному засіданні в Чернігові Кабмін затвердив створення Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Телеграм.

БЕБ отримає статус центрального органу виконавчої влади і буде займатися всіма злочинами в сфері економіки.
"Такий крок - один з фінальних на шляху ліквідації податкової міліції. БЕБ покладе край силовому тиску на бізнес і стане новим аналітичним підходом до розслідувань в сфері фінансово-економічних злочинів", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про створення Бюро економічної безпеки 28 січня. Президент підписав відповідний закон 22 березня.

БЕБ - єдиний орган держвлади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

Після прийняття закону про БЕБ СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів про корупцію та організовану злочинну діяльність у сфері управління і економіки. Це дозволить СБУ сфокусуватися на виконанні завдань, які дійсно безпосередньо пов'язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю в сфері економіки, відзначають в ОП.

Відповідно до закону, Бюро економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів.

До повноважень Бюро економічної безпеки входять:
  • виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;
  • оцінки ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;
  • надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності в сфері економіки;
  • забезпечення економічної безпеки держави шляхом попередження, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
  • збір та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, і визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;
  • планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;
  • виявлення і розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням і використанням міжнародної технічної допомоги;
  • складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень з регулювання відносин у сфері економіки.