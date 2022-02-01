Кабмін затвердив створення БЕБ

15:59 12 травень Київ, Україна

Уряд відкриває нову сторінку у відносинах держави і бізнесу, на виїзному засіданні в Чернігові Кабмін затвердив створення Бюро економічної безпеки (БЕБ).



Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Телеграм.



БЕБ отримає статус центрального органу виконавчої влади і буде займатися всіма злочинами в сфері економіки.

"Такий крок - один з фінальних на шляху ліквідації податкової міліції. БЕБ покладе край силовому тиску на бізнес і стане новим аналітичним підходом до розслідувань в сфері фінансово-економічних злочинів", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про створення Бюро економічної безпеки 28 січня. Президент підписав відповідний закон 22 березня.



БЕБ - єдиний орган держвлади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.



Після прийняття закону про БЕБ СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів про корупцію та організовану злочинну діяльність у сфері управління і економіки. Це дозволить СБУ сфокусуватися на виконанні завдань, які дійсно безпосередньо пов'язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю в сфері економіки, відзначають в ОП.



Відповідно до закону, Бюро економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів.



До повноважень Бюро економічної безпеки входять: