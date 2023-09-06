Кабмін затвердив зміну керівництва у Донецькій та Полтавській обладміністраціях

17:19 05 вересня Київ, Україна

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про зміну керівництва у Донецькій та Полтавській обласних військових адміністраціях.



Згідно з інформацією, поданою у повідомленні Кабміну, Павла Кириленка звільняють з посади голови Донецької обласної військової адміністрації. Передбачається, що його буде призначено на посаду голови Антимонопольного комітету.



Паралельно уряд схвалив призначення Пилипа Проніна на посаду голови Полтавської обласної військової адміністрації. Наразі обов'язки глави відомства виконує Дмитро Лунін.