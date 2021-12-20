Кабмін затвердив план пріоритетних дій уряду на 2021 рік

На засіданні уряду затверджено план пріоритетних дій на 2021 рік, серед 750 пунктів - євроатлантична інтеграція і гендерна рівність.
Відповідне рішення було прийняте в середу, 24 березня.
Міністерствам доручено в двотижневий термін розробити деталізовані заходи поетапного виконання завдань плану.
Секретаріату уряду доручено забезпечити організацію моніторингу виконання плану дій на офіційному сайті електронного уряду.
Планом передбачено, що невиконані завдання з пріоритетного плану дій на 2020 рік будуть перенесені на 2021 рік, для виконання не пізніш першого кварталу, крім тих, реалізація яких вимагає додаткових коштів або мають аргументацію про інші строки.
Міністерствам доручено в двотижневий термін розробити деталізовані заходи поетапного виконання завдань плану.
Секретаріату уряду доручено забезпечити організацію моніторингу виконання плану дій на офіційному сайті електронного уряду.
Планом передбачено, що невиконані завдання з пріоритетного плану дій на 2020 рік будуть перенесені на 2021 рік, для виконання не пізніш першого кварталу, крім тих, реалізація яких вимагає додаткових коштів або мають аргументацію про інші строки.
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