Кабмін затвердив план пріоритетних дій уряду на 2021 рік

15:44 24 березень Київ, Україна

На засіданні уряду затверджено план пріоритетних дій на 2021 рік, серед 750 пунктів - євроатлантична інтеграція і гендерна рівність.

Відповідне рішення було прийняте в середу, 24 березня.



Міністерствам доручено в двотижневий термін розробити деталізовані заходи поетапного виконання завдань плану.



Секретаріату уряду доручено забезпечити організацію моніторингу виконання плану дій на офіційному сайті електронного уряду.



Планом передбачено, що невиконані завдання з пріоритетного плану дій на 2020 рік будуть перенесені на 2021 рік, для виконання не пізніш першого кварталу, крім тих, реалізація яких вимагає додаткових коштів або мають аргументацію про інші строки.



