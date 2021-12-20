Кабмін встановив правила транспортування органів

19:31 05 серпень Київ, Україна





Міністр охорони здоров'я Максим На засіданні Кабінету Міністрів було прийнято проект постанови, який встановлює правила перевезення, порядок ввезення і вивезення анатомічного матеріалу.Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив важливість постанови для розвитку трансплантації в Україні.

"Документ регулює питання діяльність суб'єктів господарювання, які перевозять анатомічні матеріали людини. Він допоможе суттєво збільшити трансплантацію українцям і не відправляти їх за кордон. Цей акт врегулює питання системи логістики для доставки трансплантата від донора реципієнту ", - заявив глава МОЗ.

За його словами, проект постанови визначає вимоги до процесу перевезення анатомічних матеріалів, їх упаковці, дотримання стандартів якості та безпеки транспортування, супроводу фахівців і іншого.