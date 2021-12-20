Кабмін встановив правила транспортування органів

На засіданні Кабінету Міністрів було прийнято проект постанови, який встановлює правила перевезення, порядок ввезення і вивезення анатомічного матеріалу.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив важливість постанови для розвитку трансплантації в Україні.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив важливість постанови для розвитку трансплантації в Україні.
За його словами, проект постанови визначає вимоги до процесу перевезення анатомічних матеріалів, їх упаковці, дотримання стандартів якості та безпеки транспортування, супроводу фахівців і іншого.
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