Кабмін прискорив процес реєстрації політпартії

15:40 19 серпень Київ, Україна

Процедура держреєстрації політичної організації, а саме створення партії як юридичної особи, спрощена, але за "швидкість" потрібно буде заплатити.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в Facebook в середу, 19 серпня.

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін погодив проект постанови, який дозволить забезпечити підвищення якості надання адміністративних послуг в скороченні термінів щодо державної реєстрації структурного створення партії як юридичної особи", - написав нардеп.

За його словами, мова йде про прискорення розгляду документів для реєстрації партії - з семи до п'яти робочих днів в подвійному розмірі адміністративного збору і з п'яти до двох робочих днів в п'ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію.







