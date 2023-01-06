Кабмін спростив виконання витрат на безпеку та оборону

Уряд підписав документ про спрощення виконання витрат на безпеку та оборону, а також зменшення ймовірності витоку інформації під час воєнного стану.
Про це 6 січня повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зазначається, що на 2023 рік для головних розпорядників коштів, що належать до сектору безпеки та оборони, передбачено:
Зазначається, що на 2023 рік для головних розпорядників коштів, що належать до сектору безпеки та оборони, передбачено:
- можливість коригування видатків у межах затвердженого для них обсягу бюджетних призначень на 2023 рік шляхом внесення змін до розпису бюджету відповідно до заявлених потреб головного розпорядника коштів;
- дозвіл на затвердження своїми рішеннями кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, інших документів;
- мінімізація переліку документів на проведення Казначейством окремих платежів Міністерства оборони для недопущення витоку інформації, розголошення якої під час дії воєнного стану несе загрозу національній безпеці;
- призупинення на період військового стану внесення змін до паспортів бюджетних програм щодо видатків на безпеку та оборону та подання Мінфіну звітності про їхнє виконання.
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