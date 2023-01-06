Кабмін спростив виконання витрат на безпеку та оборону

18:57 06 січня Київ, Україна

Уряд підписав документ про спрощення виконання витрат на безпеку та оборону, а також зменшення ймовірності витоку інформації під час воєнного стану.

Про це 6 січня повідомляє пресслужба Мінфіну.



Зазначається, що на 2023 рік для головних розпорядників коштів, що належать до сектору безпеки та оборони, передбачено: