Кабмін України дозволив отримувати паспорти за кордоном

18:49 13 червня Київ, Україна

Згідно з постановою, Кабінет міністрів підтримав запуск експериментального проекту з оформлення паспортів за кордоном.



Про це повідомляється у постанові Кабміну №678.



Набуття чинності ухвалою відбудеться 25 червня.



Громадяни зможуть оформляти нові та обмінювати старі паспорти через підрозділи Державної міграційної служби за кордоном.



Кабмін дав доручення Міністерству внутрішніх справ підготувати звіт до кінця 2022 р. за результатами впровадження проекту за 6 місяців та подати його на засіданні уряду.



Після початку повномасштабної війни український паспорт піднявся у рейтингу паспортів країн світу.



Державна міграційна служба може продовжити термін дії паспорта для виїзду за кордон печаткою на сторінці з особливими відмітками.