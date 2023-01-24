Кабмін розгляне звільнення 5 глав ОВА

12:42 24 січня Київ, Україна

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні, 24 січня, розгляне звільнення п'яти голів обласних військових адміністрацій.



Виходячи із переліку кадрових питань, внесених до розгляду урядом.



Йдеться про голів Дніпропетровської (Валентин Резніченко), Запорізької (Олександр Старух), Київської (Олексій Кулеба), Сумської (Дмитро Живицький) та Херсонської (Ярослав Янушевич) обладміністрацій.



За даними ЗМІ, Резніченко подав заяву на звільнення сам, щодо інших голів ОВА йдеться про звільнення за згодою сторін.