Кабмін перевірить постачання озброєння та продуктів харчування ЗСУ

11:50 31 грудень Київ, Україна

Рада нацбезпеки та оборони України доручила уряду створити міжвідомчу групу з перевірки постачання озброєння та продуктів харчування Збройним силам України з 2017 року.



Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

"Кабмін створить робочу групу з перевірки постачання озброєння та продуктів харчування в наше військо в період з 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2021 року", - сказав Данилов.

Також, за його словами, було прийнято ще два протокольні доручення - щодо забезпечення житлом військовослужбовців та ветеранів, а також вирішення протягом місяця питання зарплат військових. Данилов зазначив, що контроль за виконанням доручень покладається на главу Міноборони Олексія Рєзнікова та міністра у справах ветеранів України Юлію Лапутіну.



Нагадаємо, у липні суд у Києві заарештував колишнього заступника міністра оборони України Ігоря Павловського у справі про постачання неякісної військової техніки ЗСУ у 2016-2018 роках. Також у цій справі підозрюється голова правління ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (до листопада 2018 року головним акціонером якого був інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал" п'ятого президента Петра Порошенка) Валерій Шандра та три ексчиновники міноборони.



У партії Порошенка "Європейська солідарність" розгляд справи назвали переслідуванням Павловського та Шандри, а також звинуватили чинну владу у замовленні справи. У листопаді Павловський вийшов у заставу 18 мільйонів гривень. У грудні суд на 11 місяців продовжив досудове слідство у цій справі.