Кабмін прийняв новий пакет санкцій проти 99 фізичних та 178 юридичних осіб росії

14:27 02 вересня Київ, Україна

Новий пакет санкцій, ухвалений Кабінетом Міністрів, торкнеться 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі дочок володимира путіна.



Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.



Повідомляється, що йдеться про російські підприємства військово-промислового комплексу, посадових осіб нацбанків росії та білорусі.



Під санкції потрапили, у тому числі, компанії та особи держав, які сприяли агресії росії проти України, допомагали агресору оминати попередні санкції. Зокрема, йдеться про ГК "Сернія", яка допомагала росії поставляти продукцію мікроелектроніки для потреб ВПК.



Крім того, санкції ввели проти російської телекомпанії "Царьград" та компаній, які займалися майнінгом на користь російської промисловості.



Список осіб, що потрапили під жорсткі обмеження, очолили дочки президента росії володимира путіна.



У Мінреінтеграції наголосили, що санкції застосовуватимуться Україною синхронно з країнами-партнерами.