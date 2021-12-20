Кабмін прийняв Концепцію розвитку кримськотатарської мови

Стан кримськотатарської мови є критичним сьогодні, Кабмін зробив перший крок до відродження кримськотатарської мови.
Кабінет Міністрів України на засіданні в середу підтримав проєкт постанови про схвалення Концепції розвитку кримськотатарської мови.
За словами Резнікова, це важливо з двох основних причин.
Віцепрем'єр додав також, що кримськотатарська мова, за своєю структурою є універсальною і дозволяє розуміти всі тюркські мови.
Довідка
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на початку року повідомило, що розробило проєкт Концепції розвитку та популяризації кримськотатарської мови на період до 2032 року.
Головним критерієм успішності Концепції автори вважають досягнення результатів, які дозволять в стратегічній перспективі виключити кримськотатарську мову з переліку мов, які знаходяться під критичною загрозою згідно з класифікацією ЮНЕСКО, послідовно зменшуючи її становище до рівня "безпечне".
Довідка
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на початку року повідомило, що розробило проєкт Концепції розвитку та популяризації кримськотатарської мови на період до 2032 року.
Головним критерієм успішності Концепції автори вважають досягнення результатів, які дозволять в стратегічній перспективі виключити кримськотатарську мову з переліку мов, які знаходяться під критичною загрозою згідно з класифікацією ЮНЕСКО, послідовно зменшуючи її становище до рівня "безпечне".
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