Кабмін прийняв Концепцію розвитку кримськотатарської мови

15:25 07 квітень Київ, Україна

Стан кримськотатарської мови є критичним сьогодні, Кабмін зробив перший крок до відродження кримськотатарської мови.

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу підтримав проєкт постанови про схвалення Концепції розвитку кримськотатарської мови.

"Концепція, запропонована на ваш розгляд - це фундамент роботи на 10 років вперед. Це перший крок для створення стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки, яку доручено розробити президентом України указом від 26 лютого", - сказав віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, представляючи концепцію в уряді.

За словами Резнікова, це важливо з двох основних причин.

"З одного боку, стан кримськотатарської мови є критичним сьогодні. Це зазначає ЮНЕСКО, і про це б'ють на сполох наші вчені. Тимчасова окупація Росією Криму та Севастополя загострила ці проблеми, що неодноразово відображено в резолюціях ООН і не тільки. Мову треба рятувати. З іншого боку, кримськотатарська мова - це величезні можливості для України, які ми повною мірою навіть не усвідомлюємо. Її слід сприймати як український тюркський", - зазначив він.

Віцепрем'єр додав також, що кримськотатарська мова, за своєю структурою є універсальною і дозволяє розуміти всі тюркські мови.



Довідка



Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на початку року повідомило, що розробило проєкт Концепції розвитку та популяризації кримськотатарської мови на період до 2032 року.



Головним критерієм успішності Концепції автори вважають досягнення результатів, які дозволять в стратегічній перспективі виключити кримськотатарську мову з переліку мов, які знаходяться під критичною загрозою згідно з класифікацією ЮНЕСКО, послідовно зменшуючи її становище до рівня "безпечне".